Трамп захотел выйти на связь с Ким Чен Ыном

22.04.2020, 2:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп не исключил, что попробует пойти на контакт с Ким Чен Ыном на фоне сообщений о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера.

«Ну, возможно… Послушайте, я просто надеюсь, что с ним все хорошо. У меня с Ким Чен Ыном очень хорошие отношения. И это идет на благо стране (США – прим. ВЗГЛЯД). Это хорошо, а не плохо. И я хотел бы, чтобы с ним все было нормально», – передает ТАСС ответ Трампа на вопрос о возможных контактах с главой КНДР.

Трамп добавил, что не знает, являются ли достоверными сведения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына.

Он также отмахнулся от вопроса о передачи власти в КНДР. «Не хочу у него такое спрашивать. Не спрашивал у него такое. <…> Надеюсь, с ним все хорошо», – добавил Трамп.

Ранее американская телекомпания CNN сообщила, что США изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Никаких подтверждений телеканал не привел.

При этом южнокорейские власти заявили об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына. В источнике информации CNN усомнились и власти Китая.

В Кремле отметили, что знают о сообщениях СМИ про болезнь Ким Чен Ына, но не в курсе, насколько они соответствуют действительности.