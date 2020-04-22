Трамп против ВОЗ

22.04.2020, 2:15, Разное

Потеряв больше двух месяцев для борьбы с коронавирусом, президент США нашел козла отпущения.

Трамп не сразу разобрался с мировой напастью — она была слишком мелкой для него, чтобы ее замечать. Вирус он называл микробом и долго уверял публику, что неизвестное нечто исчезнет, как появилось — с приходом летней жары или просто чудесным образом. Заметно позже он нашел все объясняющий (и себя возвышающий) образ — «невидимый враг». Сейчас президент Соединенных Штатов разглядел врага в лицо. Это ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения.

Это она виновата в том, что США оказались мировым лидером по двум самым нежелательным трендам — по числу заражений коронавирусом (620 000 человек) и по числу смертей от него (28 000; цифры на середину минувшей недели). И — президент военного времени — он нанес противнику удар в солнечное сплетение: объявил, что открывает расследование деятельности ВОЗ и на это время приостанавливает ее финансирование.

В разгар мировой пандемии воевать с ВОЗ? Нашел время и место. Фирменный Дональд Трамп.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ВОЗ

Специализированное учреждение Организации Объединённых Наций — ВОЗ — основано в 1948 году. Штаб-квартира в Женеве. Отслеживает мировое общественное здравоохранение, координирует кампании вакцинаций, чрезвычайные ситуации, помогает в организации первичного здравоохранения. Главное достоинство? Широта, универсальный характер. Главный недостаток? Он той же природы. Политическая и материальная зависимость от 196 государств-членов. Конечно же, от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — в первую очередь. От спонсоров — государственных и частных.

Бюджеты ВОЗ (планируются на двухгодичной основе) складываются из взносов двух типов: обязательные — от государств-членов (в прямой зависимости от благосостояния страны) и добровольные — из пожертвований меценатов, в частности фармацевтической промышленности.

Крупнейший плательщик — США. 15–20% бюджета ВОЗ. Свыше $400 млн — в бюджете 2018–2019 гг. (российский взнос — 2,4%). Крупнейший меценат — Билл Гейтс. В 2017 г. Фонд Билла и Мелинды Гейтс внес $327 млн — больше, чем любое государство, кроме США. «Останавливать фондирование ВОЗ во время кризиса здравоохранения — очевидно опасно, — прокомментировал заявление Дональда Трампа Билл Гейтс. — Работа этой организации тормозит распространение COVID-19. Если эту работу остановить, ни одна организация ее не заменит. Мир нуждается в ВОЗ сейчас, как никогда прежде».

В чем ее вина?

Что конкретно инкриминирует Трамп ВОЗ?

«Если бы ВОЗ выполнила свою работу и послала медэкспертов в Китай (сразу), чтобы оценить ситуацию на месте и призвать Китай к ответственности за отсутствие транспарентности, взрыв (коронавируса) можно было бы сдержать в зародыше с минимумом смертей, — пояснил он прессе. — Это бы спасло тысячи жизней и помогло избежать мирового экономического кризиса.

Вместо этого ВОЗ сознательно закрыла глаза на китайские заверения, распространяла китайскую дезинформацию и всячески защищала китайское правительство».

Обвинения, как всегда, размашистые и безапелляционные. Стоит воссоздать два ряда — действия ВОЗ в параллель с действиями китайских властей и действия и/или бездействие самого Трампа в параллель с действиями ВОЗ.

На первом этапе китайские власти делали все, чтобы приуменьшить и скрыть происходящее, вплоть до преследования врачей, пытавшихся бить тревогу. Позже было сказано, что это «местные власти», но такова уж типичная модель поведения при авторитарном режиме. И все это время Пекин не допускал экспертов ВОЗ на место действия. (По договоренности у государств — участников ВОЗ есть 24 часа на то, чтобы сообщить об угрозе такого класса). Лишь 10 февраля, когда уже было объявлено о 40 000 случаев заражения, эксперты ВОЗ, включая двух американских специалистов, добрались до Уханя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



«Врачи знали, что их заразят, но все равно работали». Запрещенное для публикации в Китае интервью с доктором, который борется с коронавирусом в Ухане

На втором этапе Пекин ввел жесточайшие карантинные меры, на которые способна только авторитарная власть. Их можно назвать драконовскими, но они оказались эффективными, и ВОЗ устами своего генерального секретаря хвалила их. Не только она. Их хвалил и Трамп.

«Китай очень упорно трудится над тем, чтобы сдержать коронавирус. Соединенные Штаты высоко оценивают их усилия и открытость. Это все хорошо сработает. В частности, я хочу поблагодарить президента Си». Твит от 25 января.

Распространял ли ВОЗ дезинформацию?

14 января был твит из ВОЗ о том, что, по предварительным выводам китайских расследований, «однозначных свидетельств того, что новый вирус передается от человека к человеку», не обнаружено. 22 января ВОЗ сделала официальное заявление, что в Ухане имеет место передача вируса от человека к человеку.

Фото: EPA-EFE

Мировой набат

Тут важно помнить, что может ВОЗ и чего она не может.

Может ли ВОЗ приказать национальным минздравам? Нет. Но она может помочь — особенно самым уязвимым странам с самыми немощными системами здравоохранением. 5 февраля ВОЗ запустила программу такой помощи объемом в 675 млн долларов. Цифра, похоже, вырастет до миллиарда.

И еще эта организация может предупреждать, предостерегать, советовать, рекомендовать. Что особенно важно в условиях, когда неизвестно, как поведет себя неизвестный вирус, против которого нет ни вакцины, ни лекарств, ни проверенных терапевтических средств.

Может ли ВОЗ изобрести вакцину? Нет, это не научное и не медицинское учреждение. Но она делает инвентаризацию всех разработок вакцин, которые производятся где бы то ни было — на какой платформе, на какой стадии разработки. Это должно ускорить появление вакцины.

И самое экстренное средство в арсенале ВОЗ. Она может и должна ударить в мировой набат. Объявить «чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного значения».

Это ее «призыв к действию» и мера «последней инстанции». 30 января ВОЗ сделала именно это.

Самая феерическая пресс-конференция

Но почему все-таки Трамп обрушился на ВОЗ и почему он сделал это сейчас? Объяснение может показаться смехотворным. Более того, по существу оно таким именно и является. Но это Трамп.

В понедельник 13 апреля Дональд Трамп дал очередную пресс-конференцию, которая, по словам обозревателя Би-би-си Джона Сопела, стала «самой ошеломляющей, поразительной, феноменальной и феерической» пресс-конференцией за его долгую профессиональную жизнь. Вообще-то это должен был быть ежедневный отчет оперативной группы Белого дома по коронавирусу, которую Трамп создал некоторое время тому назад, поставив во главе ее Майкла Пенса в качестве идеального громоотвода. Но телеэкран… Не отдавать же вице-президенту такую блестящую возможность покрасоваться перед нацией! И Трамп превратил ее в свое новое персональное шоу с абсолютно произвольной программой — бесконечным самовосхвалением и побиванием злопыхателей и врагов народа. Тем более вот они, прямо перед глазами, — вопрошающая пресса. Каждый неудобный вопрос и есть злопыхательство, провокация и вражеская вылазка.

Фото: ZumaTASS

В своем вступительном слове на той феерической пресс-конференции Трамп красочно описал, какой сокрушительный удар он нанес COVID-19, закрыв регулярное воздушное сообщение с Китаем 30 января. Беспрецедентная акция. Все были против. Но он смотрел далеко… Сидевшая прямо напротив на расстоянии, немного превышающем дистанцию вирусной безопасности в три фута, корреспондентка телеканала Си-би-эс Поли Рид возразила, что, хотя это был смелый шаг, в феврале за ним ничего не последовало… — количество тестов было минимальным, было потеряно драгоценное время. Президент пришел в ярость. Что вы сделали в феврале? — переспросила Поли Рид. «В январе я закрыл воздушное сообщение…» — повысив голос на несколько децибел, выпалил Трамп. Да, но что вы сделали в феврале? «Равного тому, что мы сделали, свет не видывал». «В январе я закрыл воздушное сообщение…» Голос его уже гремел как иерихонская труба. Да, но что вы сделали в феврале? — пробивался сквозь президентскую глушилку голос упрямой журналистки. «В январе я закрыл воздушное сообщение…» А ты — «фейк», и телекомпания твоя — «позор»…

На самом деле это был правильный вопрос.

70 упущенных дней

Первое формальное уведомление о том, что в Китае — вспышка коронавируса, администрация Трампа получила 3 января. Следом поступили сигналы от секретных служб, подтверждающие серьезность исходящей от нее угрозы. Доходило это до Трампа или не доходило, реакция — ноль внимания.

«Все полностью под контролем» — его январский рефрен. «Коронавирус — это что-то вроде озноба».

«Благодаря тому, что мы сделали, риск для американцев очень низкий… У нас всего 15 случаев… Пятнадцать через пару дней опустится к нулю…» — это 26 февраля.

И даже в начале марта он все еще воевал совсем не с тем противником: «Они (паникеры, спекулянты, противники) пытаются всех запугать, отменить митинги, закрыть школы — вы знаете, просто разрушить страну… Ну и ок. Главное, чтобы мы выиграли выборы». Выборы в ноябре застили ему глаза в марте.

На самом деле коронавирус уже гулял по стране. Сестры, врачи слезно кричали, что у них не хватает элементарных средств защиты — масок, халатов… Что уж тут говорить о людях на улице.

Самая развитая страна в мире катастрофически не готова к стремительно надвигающемуся кризису — это уже были письмена на стене.

Вот только Трамп не способен публично признать ничего, что может бросить тень на его президентство. С телеэкрана он ежедневно рассказывает, как хорошо в стране, лучше всех в мире, — с тестами, масками, койками, аппаратами искусственного дыхания… Хотя губернаторы из горячих точек типа Нью-Йорк говорят, что их критически не хватает. В его бесконечной самопрезентации есть только свет и блеск.

И при этом: «Я не несу никакой ответственности». Март.

Проявив чудеса дипломатии, медицинские эксперты доктор Фаучи и доктор Беркс на пальцах, на графических схемах разъясняют ему, что коронавирус не заговорить, что, если жестко не ввести меры по всеобщему дистанцированию в общении, число жертв может исчисляться астрономическими цифрами — уже в ближайшие недели. И он меняет мотив. На очередной пресс-конференции он появляется с этими самыми схемами — плакатами. Очень наглядно: 2,2 миллиона американцев могут погибнуть от коронавируса! Нет, мы этого не допустим. Может быть, «только» 100–200 тысяч. Как если бы еще месяц назад он не уверял, что «мы делаем фантастическую работу» и что «все под контролем». Теперь уже «всего» 100 тысяч жертв — это будет его «большой успех». И вообще любая цифра меньше двух миллионов.

Губернаторы закрывают свои штаты. Трамп — в пику всем — вдруг объявляет, что хочет открыть страну. Через две недели. К Пасхе. «Пасха — очень особый день для меня. Как прекрасно, если бы все церкви были полны… Вы заполните церкви по всей стране. Я думаю, это было бы прекрасное время». (Март.) Потом он объясняет, что это такая греза. Он мечтатель.

И его волнует что-то другое. Его шоу. «Президент Трамп — хит рейтингов… У наших телеотчетов по коронавирусу оглушительное число зрителей. Больше похоже на популярный ситком в прайм-тайм» (твит от 29 марта).

Если считать от начала января, когда в администрацию президента поступил первый официальный сигнал об угрозе коронавируса, до первых реальных действий с его стороны — организационных, технологических, интендантских (а они наступили лишь в конце марта) — образуется дыра в 70 критически важных дней. На что они были потрачены?

Вот что содержалось в настоятельном вопросе корреспондентки телеканала Си-би-эс Поли Рид. На который у Трампа не было ответа. Пару дней спустя он нашел ответ. Во всем виновата ВОЗ!

Перевел стрелку. Неотразимая логика. Президент США наяву полагает себя Бэтменом. В мире, в котором он живет, — который ему важен — это проходит на ура. Кто бы ему ответил? Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус? Генсек ООН Антониу Гутерриш? Президенты — премьер-министры? Прямо и по существу… В мире высокого политеса, увы, никто. Это надо жить в другом мире.

И вот весточка из этого другого мира. Лэди Гага собрала 35 млн долларов в Фонд борьбы с коронавирусом, учрежденным ВОЗ. Ответила Бэтмену — и без слов.

Александр Пумпянский

обозреватель «Новой»