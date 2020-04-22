Препараты, входящие в состав смертельных инъекций для проведения казней, могут спасти людей, болеющих COVID-19

22.04.2020, 2:00, Новости дня

Режим секретности, окутывающий процедуру смертной казни, может помешать группе медицинских работников, которые обратились к штатам с просьбой выделить для больниц лекарства, используемые для приготовления смертельных инъекций, применяемых для исполнения приговоров. Часть этих лекарств требуется тяжелобольным пациентам с COVID-19, которые находятся под аппаратами ИВЛ. Об этом Associated Press рассказали источники, знакомые с вопросом, – эксперт по вопросам смертной казни и один из врачей, обратившихся с такой просьбой к властям штатов.

В письме, направленном в этом месяце в исправительные учреждения США, группа из семи фармацевтов, экспертов в области общественного здравоохранения и врачей отделений интенсивной терапии просит штаты, в которых все еще применяется смертная казнь, передать в больницы любые запасы имеющихся у них лекарств для приготовления смертельных инъекций. Это может спасти жизни сотен людей, считают авторы письма.

Впрочем, информация о наличии таких лекарств является секретной, и штаты, как правило, публикуют протоколы казней и данные о поставках лекарств для смертельных инъекций только через открытые запросы или по решению суда. Пока что на запрос ответили власти только одного штата, Вайоминга. Они заявили, что у них нет в наличии запрашиваемых лекарств.

Пациенты, страдающие осложнениями после COVID-19, как правило оказываются в палатах интенсивой терапии, где им проводится искусственная вентиляция легких. Многие препараты, используемые для успокоения, обездвиживания и обезболивания людей, лежащих под аппаратами ИВЛ, входят в состав смертельных инъекций, используемых штатами для казни заключенных. Спрос на эти виды лекарств вырос в марте на 73%.

Смертная казнь все еще предусмотрена в 25 штатах.

Штаты, возможно, не решаются на передачу препаратов, поскольку многие фармацевтические компании выступают против использования производимых ими лекарств для проведения казней, считает Роберт Данхэм, исполнительный директор Информационного центра по смертной казни.

С 2011 года 13 штатов приняли новые законы, которые помогают им скрывать информацию о процессе исполнения смертной казни.

Среди препаратов, которые требуются врачам для пациентов в отделениях интенсивной терапии, – седативный препарат мидазолам, бромид векурония (миорелаксант) и опиоидный фентанил, применяемый для обезболивания. Эти лекарства жизненно необходимы, так как помещать пациента под аппарат ИВЛ «без обезболивания… можно назвать пыткой», – говорит доктор Джоэл Зивот, эксперт по медицинским аспектам смертной казни.