США проверяют сообщения о тяжелой болезни северокорейского лидера

22.04.2020, 2:00, Новости дня

Официальные лица и источники в Южной Корее и Китае в разговорах с представителями американской разведки поставили под сомнение сообщения о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии после неудачной операции на сердце.

Daily NK, южнокорейский сайт, специализирующийся на новостях из КНДР, вечером в понедельник сообщил, что 36-летний Ким сейчас восстанавливается после прохождения медицинской процедуры, которая, по данным анонимного источника в Северной Корее, состоялась 12 апреля. Представители правительства Южной Кореи опровергли сообщение CNN, который со ссылкой на неназванного представителя администрации США рассказал, что Белый дом проверяет «сообщения спецслужб» о существовании угрозы жизни Кима после перенесенной операции. В Сеуле однако не стали опровергать сам факт проведения такой операции.

Роберт О’Брайен, советник президента США по национальной безопасности, в интервью Fox News сообщил, что Белый дом внимательно следит за данной информацией.

Bloomberg News со ссылкой на неназванного представителя администрации сообщил, что у Белого дома есть информации об ухудшении состояния Кима после операции.

Однако авторитетные источники в США, имеющие отношение к разведсообществу, подвергли сомнению это сообщение.

Корейский специалист, работающий на правительство США, сказал: «Любая заслуживающая доверия информация, связанная с Кимом… навряд ли бы попала в прессу».

Тот факт, что у Кима нет прямого наследника, означает, что любая нестабильность внутри страны может представлять серьезный международный риск.

На вопрос о том, как будет осуществляться политическая преемственность в Северной Кореи, О’Брайен предположил, что Кима может сменить «кто-то из семьи». Он уточнил, что говорить об этом рано, так как подтвержденной информации о состоянии здоровья Кима все еще нет.

Сотрудник Департамента международных связей Коммунистической партии Китая, который занимается вопросами Северной Кореи, в разговоре с Reuters выразил убеждение, что Ким не находится в критическом состоянии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан сказал, что в Пекине знают о сообщениях о состоянии здоровья Кима, уточнив, что источник этой информации неизвестен. Он не стал комментировать, есть ли у Пекина какая-либо информация о ситуации.

По данным Daily NK, Ким был госпитализирован 12 апреля, за несколько часов до некоей «сердечно-сосудистой процедуры», так как его здоровье ухудшилось с августа из-за сильного курения, ожирения и переутомления. Журналисты утверждают, что сейчас Ким проходит лечение на курорте на горе Мёхян, к северу от Пхеньяна.

«Насколько я понимаю, он страдал (от сердечно-сосудистого заболевания) с августа прошлого года, но ему стало хуже после очередного посещения горы Пэкту», – говорит источник.

В октябре и декабре Ким совершил две поездки на жеребце по снежным склонам горы Пэкту. Фотографии «великого вождя» были опубликованы в прессе.

Спекуляции о здоровье Кима впервые возникли из-за его отсутствия 15 апреля, в годовщину дня рождения его деда, основателя Северной Кореи, Ким Ир Сена.

Официальное новостное агентство Северной Кореи ЦТАК не сообщило о местонахождении Кима, но заявило, что верховный лидер разослал подарки на день рождения Ким Ир Сена выдающимся гражданам КНДР.