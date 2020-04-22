Названа причина роста числа больных COVID-19 среди молодежи в России

22.04.2020, 1:53, Новости дня

Молодые российские граждане чаще заражаются коронавирусом, поскольку хуже, чем пожилые люди, соблюдают самоизоляцию, сообщил замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

Семенов в интервью «Российской газете» рассказал, что в разгар пандемии работал в Италии, где не успели принять своевременных мер по предотвращению распространения коронавируса. В результате из-за COVID-19 в этой стране умирали в основном те, кто входит в группу риска, – пенсионеры.

«Невысокая доля возрастных пациентов в наших больницах – это, скорее, следствие вовремя принятых мер по ограничению контактов, которые наши пенсионеры выполняют куда более дисциплинированно, чем молодежь», – объяснил вирусолог.

По его словам, в Италии с введением самоизоляции «откровенно опоздали». «Итальянцы очень общительные, у них большие семьи, масса друзей. И они слишком долго раскачивались с введением карантинных мер», – добавил он.

При этом Семенов подчеркнул, что в любой стране пожилые люди переносят эту инфекцию хуже других.

Накануне в России подтвердили 5642 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 52 тыс. 763 заболевших в 85 регионах.