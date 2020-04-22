В Одессе закроют все рынки в связи с коронавирусом. Ранее горсовет отказывался это делать

22.04.2020, 1:33, Новости дня

Одесская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение закрыть все рынки на территории города в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в протоколе комиссии №17 (.doc), опубликованном на сайте Одесского горсовета.

Конкретных дат в документе не указывают, но отмечается, что работа рынков приостанавливается на период проведения карантинных мероприятий.

Как пишет “Думская”, такое решение было принято под давлением руководства страны, хотя ранее мэрия отказывалась закрывать рынки.

По информации журналистов, сегодня часть одесских рынков прекратила работу, в частности, закрылись “Новый” и “Киевский”. “Привоз”, однако, продолжал торговать.

21 апреля заместитель руководителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Махотин сообщил, что полиция открыла производство по факту нарушения санитарных правил и норм на “Привозе”.

Правоохранители четыре раза направляли в Одесский городской совет письма о необходимости закрыть городские рынки, но Одесской горсовет заявлял, что не видит законных оснований это делать.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля (ограничительные меры будут действовать как минимум до 24 апреля). Премьер-министр Денис Шмыгаль вчера заявил, что отдельные ограничения могут быть ослаблены уже на этой неделе.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта. По состоянию на утро 21 апреля коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 6125 жителей Украины, из которых 367 уже вылечились, а 161 человек умер.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.