 

Зеленский: Я несколько раз проходил ПЦР-тест на коронавирус

22.04.2020, 1:33, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что несколько раз делал тесты на COVID-19. Об этом он упомянул в своем комментарии “ВBC News Україна” для публикации по случаю годовщины победы во втором туре президентских выборов.

“Я проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все отрицательные”, – заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что часть его сотрудников отправлены на карантин, но сам остается на работе и ежедневно встречается с посетителями.

“Мое общение, разумеется, очень ограничилось, круг людей, с которыми встречаюсь, очень сузился. Часть офиса сейчас находится на карантине, все, кто заходит в офис, проходят температурный скрининг, мы обеспечили прохождение тестов для сотрудников”, – отметил президент.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что Зеленскому делали тест после случая с народным депутатом из группы “Довіра” Сергеем Шаховым, у которого обнаружили COVID-19 после появления в Верховной Раде одновременно с членами Кабинета Министров и главой государства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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