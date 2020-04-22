Скончался выдающийся геолог Давид Додин

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22.04.2020, 1:31, Новости дня

Во вторник, 21 апреля, в Санкт-Петербурге скончался на 85-м году жизни после тяжелой болезни выдающийся советский и российский геолог, член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ Давид Додин. О печальном событии сообщил брат ученого, Народный артист России, художественный руководитель Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин.

Усопший был потомственным геологом, одним из старейших представителей Геологического сообщества России. В течение трех десятилетий он проработал во Всероссийском научно-исследовательском институте геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И. С. Грамберга. Давид Додин вошел в историю как один из первооткрывателей крупнейшего в мире платиноидного медно-никелевого Октябрьского месторождения в Норильске, на базе которого в настоящее время работает компания "Норникель", напоминает ТАСС.



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