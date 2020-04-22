 

Трамп объявил о приостановке приема иммигрантов в США

22.04.2020, 1:16, Новости дня

Американские власти сроком на 60 дней приостанавливают прием иммигрантов из-за негативных экономических последствий пандемии, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Борьба с невидимым врагом отразилась на рабочих, миллионы американцев пожертвовали своей работой для борьбы с вирусом и спасения жизней. Перед нами стоит долг вернуть им работу. Для защиты наших рабочих я введу временный запрет на иммиграцию в США», – приводит его слова ТАСС.

Трамп уточнил, что распоряжение будет действовать 60 дней, после чего он может принять решение о его продлении.

Президент США уточнил, что соответствующий указ будет подписан в среду. Документ будет содержать исключения для ряда категорий лиц.

Как сообщали американские СМИ, Дональд Трамп намерен сроком на 90 дней запретить въезд в страну для тех, кто хочет получить рабочие визы. Кроме того, утверждалось, что он собирается приостановить выдачу грин-карт.

Ранее на этой неделе Трамп сообщил, что в связи с пандемией нового коронавируса принял решение временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты.



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