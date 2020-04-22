Как замедлить старение мозга в пожилом возрасте

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22.04.2020, 1:06, Разное

У активных пожилых людей объем головного мозга больше, чем у их неактивных сверстников, обнаружили ученые из Колумбийского университета. Результаты их исследования будут представлены в апреле на 72-й ежегодной встрече Американской академии неврологии в Торонто.

Обычно объем мозга начинает уменьшаться в возрасте 60-70 лет. Это приводит к замедлению обработки информации и снижению когнитивных способностей. Тем не менее, прогулки, садоводство, плавание, танцы и другие размеренные занятия могут замедлить этот процесс у пожилых людей.

«Наши результаты дополняют научные данные о связи физической активности с бóльшим объемом мозга у пожилых людей. Они дают доказательства того, что высокая двигательная активность в течение жизни может защитить от уменьшения объема мозга», – рассказала соавтор исследования Ян Гу (Yian Gu).

В исследовании приняли участие более 1500 пожилых людей, средний возраст которых составил 74 года. Ученые подсчитали количество калорий, которые тратили участники при выполнении разных видов деятельности в течение последних двух недель, и выделили три группы по уровню активности.

Затем исследователи проанализировали состояние мозга участников с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Согласно полученным данным, у самых активных участников общий объем мозга был на 1,4% больше, чем у неактивных, что эквивалентно замедлению старения мозга примерно на четыре года.

По мнению ученых, это показывает, что физическая активность может помочь замедлить снижение объема мозга.

В недавнем исследовании тех же авторов и с теми же участниками была обнаружена связь между физической активностью и снижением риска развития болезни Альцгеймера.



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