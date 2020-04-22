 

МВД и СК начали проверку видео с избиением москвича полицейским за нарушение самоизоляции

22.04.2020, 1:00, Разное

Московский главк МВД проведет служебную проверку из-за появившегося в соцсетях видео с избиением мужчины полицейским, сообщили ТАСС в пресс-службе управления. Следственный комитет также начал проверку данной публикации, добавляет РИА Новости со ссылкой на источники в ведомстве.

Согласно описанию от автора ролика, инцидент произошел в Восточном Бирюлеве днем 15 апреля. Двое полицейских повалили москвича на асфальт, один из них надел ему за спиной наручники, несколько раз ударил в живот, а после подвел к жестяному забору и ударил в челюсть. Из-за удара мужчина упал на стоявшие рядом дорожные ограждения, задев головой забор.

Ранее москвичи жаловались на другие жесткие задержания в связи с режимом самоизоляции. Так, в Люблине 63-летнюю пенсионерку затолкнули в служебную машину и доставили в психбольницу, когда она шла в магазин у дома, а жителю Нагатинского затона надели наручники из-за того, что в паспорте у него была указана другая прописка.

Источник: Новая газета



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