Кеннет Яловиц: возобновление отношений между Вашингтоном и Минском на уровне послов – хороший знак

22.04.2020, 0:45, Новости дня

Президент Трамп номинировал Джули Фишер на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома. Отношения между двумя странами заметно потеплели в последнее время. После десяти лет отсутствия в Беларуси постоянного представителя интересов США, Вашингтон направит в Минск посла, если кандидатура Джули Фишер будет утверждена профильным комитетом Сената.

Официальный представитель Госдепартамента Ванесса Эккер в интервью Русской службе «Голоса Америки» отметила, что «Соединенные Штаты привержены суверенной и процветающей и независимой Беларуси. Во время своего визита [в Беларусь в начале 2020 года – ГА] Госсекретарь подчеркнул соглашение об обмене послами, и сказал, что это еще одно подтверждение нашего желания продолжать нормализацию наших двухсторонних отношений. Вчерашнее заявление президента Трампа о его намерении назначить Джули Фишер послом в Беларусь является значительным шагом в этом направлении».

Джули Фишер – кадровый дипломат Госдепартамента США, и в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу в Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента. Она также выполняла специальные обязанности временного поверенного в делах посольства США в России.

Ранее Джули Фишер была заместителем главы миссии США в НАТО, а также руководителем аппарата заместителя государственного секретаря по вопросам управления и ресурсов и директором операционного центра Госдепартамента. Также она работала советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве США в Тбилиси.

Джули Фишер получила степень бакалавра в Университете Северной Каролины. Она владеет русским, французским и грузинским языками.

Бывший посол США в Беларуси Кеннет Яловиц позитивно оценивает выдвижение кандидатуры Джули Фишер.

«Я очень доволен, что она была номинирована. Она очень профессиональный кадровый сотрудник внешнеполитического ведомства США и работала в России, Грузии и Украине. Она также занимала важные посты в Вашингтоне, – заявил Кеннет Яловиц. – Она отлично знает регион и является идеальной кандидатурой на этот пост».

Бывший посол также добавил, что позитивно оценивает возвращение отношений между двумя странами на уровень послов.

В начале 2000-х отношения между США и Беларусью ухудшились. Конгресс США единогласно проголосовал за введение экономических санкций против Беларуси и её президента лично. «Акт о демократии в Беларуси» содержит длинный список требований к Лукашенко: освободить содержащихся в заключении лиц, помещённых в тюрьмы за политические или религиозные убеждения, отозвать политически мотивированные обвинения против оппозиционеров и независимых журналистов, предоставить исчерпывающее объяснение исчезновений деятелей оппозиции и журналистов, прекратить репрессии против независимых СМИ, профсоюзов и НКО, провести в Беларуси свободные и честные президентские и парламентские выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ.

С 2008 года в Беларуси не было американского посла. Власти республики приняли решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении страны санкций. Тогда же дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек.

«Последние 12 лет у нас не было посла в Беларуси», – отмечает Кеннет Яловиц. – Его присутствие там будет означать, что США смогут через него выражать свою озабоченность по тем или иным вопросам, а также смогут найти общие темы для сотрудничества».

Он считает, что агрессия России против Украины, а также давление Москвы на Минск привело к тому, что президент Лукашенко начал сближение с Западом, и, в частности, с Вашингтоном.

«Лукашенко является президент Беларуси с 1994. На протяжении долгого времени он хотел близких отношений с Россией. Последние несколько лет он очень умно маневрировал между Россией и Западом, когда Россия оказывала давление в той или иной сфере. Многое изменилось после агрессии Москвы против Украины. Лукашенко почувствовал, что нечто подобное может произойти и с ним. Шесть лет назад он дал однозначно понять, что Беларусь должна оставаться независимой, и что белорусы выступят на ее защиту», – подчеркнул Кеннет Яловиц.

Визит Помпео в Минск в начале года был шагом вперед в развитии отношений, считает бывший посол США в Беларуси.

«Помпео, как известно, предложил продавать нефть Беларуси, потому что Москва использует это для давления на Минск. Восстановление отношений снова на уровне послов – позитивный шаг, но это не одолжение. Да, мы хотим улучшить отношения, потому что хотим улучшить диалог. Мы хотим улучшить отношения, но это не значит, что мы не обеспокоены ситуацией с правами человека в Беларуси, проблемами развития демократии. Я уверен, что это было очень ясно разъяснено Лукашенко. Назначение посла США поможет установить диалог на постоянной основе, даст возможность общаться с президентом Лукашенко, белорусским правительством и обществом», – отметил Яловиц.

Он добавляет, что у США всегда была последовательная политика в регионе.

«США хотели поддержать независимость, суверенитет и территориальную целостность каждого из тогдашних новых государств, образовавшихся после распада СССР. Беларусь также является важной страной, расположенной между Польшей, Россией, странами Балтии и Украиной, – подчеркнул бывший посол. – Беларусь и белорусское общество движутся в направлении западных ценностей, поддержки демократии, прав человека. Номинация Джуди Фишер – очень важное событие. Это неотъемлемая часть давней политики США в этой части мира. Но поскольку ситуация в Беларуси изменилась, это возможность, узнать, посмотреть, как мы можем развивать отношения сейчас».