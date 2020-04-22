Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 апреля 2020 года
22.04.2020, 0:39, Разное
Коронавирус в мире
Заболели – 2 493 520;
Умерли – 171 205;
Выздоровели – 580 648.
По последним данным Университета Джона Хопкинса, количество заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 2,5 миллиона человек, более 171 тысячи скончались. Лидерами по числу зараженных остаются США – 787 тысяч подтвержденных случаев. В Испании – 204 тысячи, в Италии – 181,2.
Коронавирус в России
Заболели – 52 461;
Умерли – 456;
Выздоровели – 3873.
За последние сутки выявлено 5642 новых заболевших коронавирусом в России. Специалисты Минздрава планируют до конца мая завершить доклинические испытания вакцины и перейти к клиническим. Массовое производство лекарства может быть запущено в первой половине лета.
А пока стопроцентного средства против коронавируса нет, российские врачи применяют все доступные методы. Так, трех пациентов в Москве вылечили при помощи плазмы переболевших людей. Двое были выписаны через 10 дней после начала процедур, один – спустя 14 дней, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По мнению представителя информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александра Мясникова, в будущем подход к лечению COVID-19 в России изменится. У многих болезнь протекает без симптомов, поэтому лечиться они будут дома, уверен врач.
Коронавирус в Москве
Заболели – 29 433;
Умерли – 148;
Выздоровели – 1 838.
Коронавирус в Москве за последние сутки выявлен у 3083 человек. В соответствии с распоряжением мэра Сергея Собянина, соблюдать режим самоизоляции теперь необходимо и лицам с симптомами ОРВИ.
Что касается введения пропусков для пешего передвижения по городу, то пока в этом нет необходимости, сказал в эфире радиостанции “Эхо Москвы” глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. По его словам, таких планов у мэрии нет. Тем не менее чиновник порекомендовал выходящим из дома людям брать с собой паспорт.
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