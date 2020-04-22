Ученые обнаружили клетки мозга, заставляющие переедать

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22.04.2020, 0:35, Новости дня

Группа ученых выявила в мозге грызунов нервные клетки, которые вызывают желание потреблять пищу с высоким содержанием жиров.

Ученые решили выяснить, какие нервные клетки отвечают за переедание слишком жирной пищи. Специалисты в мозге мышей обнаружили ноцицептиные нейроны. Когда эти клетки активируются в гипоталамусе, грызуны начинают больше есть.

Эксперимент показал, что после трех дней рациона с высоким содержанием жиров ученым удалось выявить повышенную активность нейронов ноцицептина в дугообразном ядре гипоталамуса. Когда у некоторых мышей нейроны ноцицептина были удалены из дугообразного ядра гипоталамуса, они прекращали переедать.

 



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