В ООН испугались «голода библейского масштаба» из-за коронавируса

22.04.2020, 0:30, Новости дня

Человечество может столкнуться с «голодом библейского масштаба» всего через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран, сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

Выступая на виртуальном заседании Совета Безопасности, он отметил, что пока в мире не наблюдается массового голода. «Но я должен вас предостеречь, что если не начать действовать сейчас – обеспечивать доступ, не допустить перебои с финансированием и торговлей – то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, COVID-19 представляет не только глобальную угрозу здоровью людей, но и глобальную гуманитарную катастрофу. «Миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, в том числе женщины и дети, могут оказаться на грани голодания», – сообщил исполнительный директор ВПП ООН.

Согласно его данным, ежедневно 821 млн человек «засыпают голодными, хронически голодными», а еще 135 млн человек в настоящее время могут столкнуться с «критическим уровнем голода». При этом из-за коронавируса в 2020 году на грани голодания могут оказаться еще 130 млн человек, сообщил Бизли.

В своем выступлении первый заместитель российского постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что РФ уделяет большое внимание оказанию помощи данным странам как по двусторонним каналам, так и через ВПП ООН. По его словам, ежегодно РФ выделяет свыше 40 млн долларов на эти цели.

Полянский призвал не забывать, что зачастую «ключевой причиной конфликтов и продовольственной нестабильности становится иностранное вмешательство во внутренние дела государств», как в случае с Ираком, Ливией, Сирией и Йеменом.

Ранее в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) заявили, что пандемия коронавируса нового типа не несет долгосрочной угрозы для мировой продовольственной безопасности. А до этого Всемирная продовольственная программа (World Food Programme – WFP) прогнозировала масштабный голод из-за COVID-19.