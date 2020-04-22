 

В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

22.04.2020, 0:16, Новости дня

В Москве за минувшие сутки скончались 28 пациентов с коронавирусом в возрасте от 30 до 93 лет, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее число умерших больных в столице достигло 261 человека, передает ТАСС.

«Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, онкология, аневризма аорты», – отметили в штабе.

Накануне в России подтвердили 5642 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 52 тыс. 763 заболевших в 85 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Die Presse – Курц обсудил на немецком ТВ свои волосы, костюмы и разногласия с Германией

21.04 / Названы конкуренты МиГ-35 в индийском тендере

19.03 / Украина стала основным покупателем российской свинины

16.04 / Помогать врачам в борьбе с коронавирусом вызвались более 2 тыс. «волонтеров-медиков»

20.04 / Роспотребнадзор назвал сроки выхода РФ на пик заболеваемости коронавирусом

17.03 / Торги на бирже Нью-Йорка закрылись ростом индексов

10.03 / Мужчина сломал нос ударом ноги полицейскому в Москве

26.03 / Второй тест Меркель на коронавирус также показал отрицательный результат

26.02 / Украина будет отмечать День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя

16.03 / Правительство Кыргызстана вводит госрегулирование на муку, хлеб, растительное масло и сахар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска