В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

22.04.2020, 0:16, Новости дня

В Москве за минувшие сутки скончались 28 пациентов с коронавирусом в возрасте от 30 до 93 лет, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее число умерших больных в столице достигло 261 человека, передает ТАСС.

«Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, онкология, аневризма аорты», – отметили в штабе.

Накануне в России подтвердили 5642 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 52 тыс. 763 заболевших в 85 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.