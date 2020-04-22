 

Порошенко: Хорошая новость. Украина может получить от ЕС более €1 млрд помощи

22.04.2020, 0:15, Новости дня

Украина может в ближайшее время получить более €1 млрд помощи от Европейского союза для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом, сославшись на свои связи в Брюсселе, написал 21 апреля в Facebook пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко.

“Хорошая новость от моих друзей в Брюсселе. Совсем скоро Европейская комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере €3 млрд 10 странам-партнерам для преодоления последствий эпидемии коронавируса. При этом планируется, что Украина может получить более €1 млрд”, – сообщил политик.

Экс-президент назвал намерение Еврокомиссии “весомым проявлением солидарности и поддержки”.

“Надеюсь, что украинская власть сможет быстро снять все преграды для восстановления сотрудничества с МВФ и открыть путь для получения этой необходимой помощи от наших европейских партнеров”, – подчеркнул Порошенко.

В связи с этим “Европейская солидарность” требует провести на текущей неделе внеочередное заседание Верховной Рады для принятия во втором чтении так называемого банковского закона, добавил он.

ПП: Гарна новина від моїх друзів у Брюсселі. Зовсім скоро Європейська Комісія оголосить рішення про виділення…

Posted by Петро Порошенко on Teisipäev, 21. aprill 2020

Законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” в первом чтении был принят 30 марта. Среди прочего, документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной.

8 апреля Евросоюз выделил Украине €190 млн для реагирования на кризис в области здравоохранения, укрепление системы оказания медицинской помощи и смягчение социально-экономического воздействия пандемии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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