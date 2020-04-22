Решение об отставке Ермака уже принято, Дубинского и Бухарского выгнали из чата “Слуги народа”. Главное из Telegram-каналов

22.04.2020, 0:15, Новости дня

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Зеленский решил сменить Ермака

Канал “ЗеРада” утверждает, что “концептуально решение о смене Андрея Ермака на должности главы Офиса президента уже принято”.

“Зеленский не убрал главу своего офиса на волне “братского скандала”, чтобы не показать слабость. Более того, Андрей не потерял доверия и расположения президента, показав умение решать сложные задачи в Раде. Однако наличие других записей сильно уменьшает пространство для маневра главы ОП. Он, по сути, работая на Зеленского, вынужден оглядываться. Это ослабляет и так не очень институционально сильный Офис президента”, – пишет паблик.

В свою очередь, “Резидент” отмечает, что “в орбите Зеленского не так много людей, которым он лично доверяет”.

“Противостояние внутри команды Зеленского идет постоянно и слишком много групп влияния заинтересованы в ослаблении власти президента”, – считают авторы анонимного паблика.

Метро в Киеве заработает после майских праздников?

Telegram-канал “Резидент” сообщает, что после майских праздников “может открыться метро в Киеве”.

“Сейчас обсуждается такой сценарий и анализируется работа метрополитена в странах, где он не закрывался даже в условиях карантина”, – пишет канал, ссылаясь на источник в ОП.

Дубинского, Бужанского, Куницкого и Василевскую-Смаглюк удалили из чата “Слуги народа”

Бывший нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко утверждает, что нардепов от “Слуги народа” Александра Дубинского, Максима Бужанского, Александра Куницкого и Ольгу Василевскую-Смаглюк удалили из фракционного чата в Telegram. По словам Лещенко, “публикация и разгонка депутатами Дубинским и Бужанским фейкового поста [замглавы фракции] Никиты Потураева вылезла им боком”.

“Отныне Дубинский, Бужанский и вся “группа Коломойского” исключены из коммуникации фракции “Слуга народа”. Сегодня ночью из старого фракционного чата стали массово выходить депутаты и параллельно был создан новый чат, куда не включили Дубинского, Бужанского, Куницкого, Василевскую, а также депутатов из орбиты влияния Коломойского, которые вносили спам-поправки в закон о банках. Отныне Дубинский с Бужанским признаны токсичными даже своими коллегами”, – заключает Лещенко.