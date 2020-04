ОПЕК+ провела экстренную видеоконференцию в связи с обвалом цен на нефть

22.04.2020, 0:15, Новости дня

Представители Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и группы ОПЕК+ 21 апреля провели внеплановую неофициальную видеоконференцию на уровне профильных министров, чтобы обсудить “нынешнюю драматическую ситуацию на рынке нефти”. Об этом сообщается в Twitter ОПЕК.

“Министры высоко оценили решение, принятое во время 10-й конференции ОПЕК (внеочередной), которая состоялась 12 апреля. Они подтвердили свою приверженность корректировке добычи нефти”, – сказано в коммюнике.

Bloomberg отмечает, что на фотографиях, размещенных секретариатом ОПЕК, представлены чиновники из Азербайджана, Анголы, Ирака, Казахстана, Нигерии и Венесуэлы. По словам одного из делегатов, Россия, одна из самых влиятельных стран в ОПЕК+, в переговорах не участвовала.

По информации источников агентства, Алжир, который в этом году председательствует в ОПЕК, предложил немедленно начать запланированное сокращение добычи, не дожидаясь 1 мая, как предусмотрено соглашением. Инициатива пока не получила поддержки от более крупных членов альянса.

Переговоры прошли на фоне обвала нефтяных котировок на мировых рынках. 20 апреля цена на американскую нефть WTI впервые в истории стала отрицательной, что было связано с попыткой трейдеров распродать майские фьючерсы перед окончанием торгов.

21 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть элитной марки Brent в ходе сессии опускалась до отметки $17,96 за баррель. Июньские фьючерсы WTI в какой-то момент торговались по $7,21.

Цены на нефть снижаются, несмотря на достигнутое 12 апреля соглашение Организации стран – экспортеров нефти и ее партнеров сократить объем добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, что составляет около 10% от всего поступающего на рынок сырья. Примерно такой же объем должны обеспечить страны, не входящие в ОПЕК+. Предварительными договоренностями также было предусмотрено последующее снижение добычи на 8 млн (с 1 июля 2020 года) и на 6 млн баррелей в сутки (с 1 января 2021-го до мая 2022-го).