Великий американо-китайский развод

22.04.2020, 0:12, Новости дня

Не заблуждайтесь: глобальная борьба с Китаем перейдет на следующий уровень. После того как в Китае началось развитие коронавируса, предосудительное поведение Коммунистической партии Китая перешло все границы. У остальных стран нет другого выбора, кроме как дать отпор. Жестко.

Государства больше не хотят мириться с дестабилизирующим вмешательством режима во всем мире. После распространения COVID-19 появится новая карта мира. И вот какой она будет.

Для начала на ней не будет больших кругов, синих и красных, очерчивающих сферы влияния и контроля. Это не похоже на большинство других соревнований великих держав. С одной стороны, США — это мировая держава с глобальными интересами и обязательствами. Вашингтон не собирается уступать ту или иную часть мира Пекину. И, наоборот, Китай распространяет свое влияние во всем мире. Никто не прекратит вести дела с Китаем, в первую очередь США.

Китай неспособен держать под пятой все страны, кроме Северной Кореи и нескольких стран Юго-Восточной Азии. Но и эти страны он не может контролировать вечно. Например, споры из-за реки Меконг в Юго-Восточной Азии могут оттолкнуть страны, стремящиеся к более независимому положению от Пекина. Если США и Северная Корея заключат ядерное соглашение, это нарушит монополию Пекина.

У Китая есть хорошие друзья в других странах. Но партнерские отношения с Россией, Ираном, Венесуэлой, Кубой и другими государствами приносят минимальную пользу. Все они вовлечены в собственные соревнования, которые делают их политически и экономически изолированными от различных частей мира. Кроме дипломатической поддержки и небольшой торговли, они практически ничего не могут предложить друг другу. Это удобные партнерства, а не реальные стратегические альянсы. В частности, часто обсуждаемая угроза объединения Пекина и Москвы преувеличена.

Также, похоже, нет реальной версии "движения неприсоединения" после "холодной войны". Все традиционные лидеры в этом деле, особенно Индия, заняты попытками так или иначе объединиться.

Подавляющее большинство стран мира в обозримом будущем разделится на три лагеря: 1. свободный мир, устойчивый к китайскому вмешательству; 2. балансировщики, страны, которые признают, что ключ к их процветанию и безопасности лежит во взаимодействии как с США, так и с Китаем, защищающие независимость и сводящие к минимуму вероятность того, что они станут театрами конкуренции между великими державами; 3. оспариваемое пространство, где США, Китай и другие борются за влияние в сфере экономической, политической и информационной безопасности.

Свободный мир

Этот термин скоро возродится. Есть определенная разница между США и Коммунистической партией Китая. Америка верит в экономическую свободу, права человека и суверенитет народа. Коммунистическая партия Китая — нет. Странам, которые захотят сохранить пространство свободных народов, придется сделать выбор — и они его сделают.

США — Канада — Мексика — основа американской мощи. Процветание, экономика, инфраструктура, безопасность, здравоохранение в этих трех странах взаимосвязаны. Не стоит рассчитывать на то, что Китай совершит здесь серьезные вторжения. Недавно заключенное Соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой еще сильнее скрепило три экономики. Хотя отношения Трампа с Трюдо и Обрадором часто представляются как неблагополучные, в реальности это крайне удачное сотрудничество. В частности, США и Мексика сотрудничают по вопросам иммиграции и безопасности границ. США окажут существенную помощь Мексике в борьбе со вспышкой COVID-19.

Трансатлантическое сообщество. Нет более важного для свободного мира стратегического партнерства, чем трансатлантическое сообщество. США не собираются отказываться от него. Не должна этого делать и Европа. Если европейцы хотят сохранить свои свободы, они не могут сохранять нейтралитет в конкуренции между США и Китаем. После COVID стоит ожидать возобновления инвестиций в трансатлантическое сообщество, не только для того, чтобы перезапустить совместный экономический двигатель, но и для ограничения зловредного влияния Китая.

Ближний Восток. Китай никогда не снизит и не оспорит влияние и важность США в этом регионе. Во всяком случае сейчас у Вашингтона есть возможность расширить влияние и создать устойчивое присутствие для содействия миру, стабильности и процветанию на Большом Ближнем Востоке после COVID-19. И ключевым фактором здесь является создание архитектуры безопасности, политики и экономики.

Индо-Тихоокеанский регион. Один из положительных моментов вспышки COVID-19 — она способствовала сотрудничеству между группой "Четверка плюс" в выработке ответных мер. США наряду с Индией, Японией, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией, Вьетнамом и Тайванем предлагают огромные дипломатические рамки, чтобы сохранить мир и процветание в этой части мира перед лицом запугивающего влияния Китая.

Жизнь в равновесии

Будет много стран, включая некоторые демократии, которые по тем или иным причинам не смогут противостоять Пекину. Ключ к их независимости, безопасности и процветанию заключается не в том, чтобы ограничить присутствие Китая, а в том, чтобы взаимодействовать с США и другими странами и пытаться уравновесить китайское влияние. По этому пути пойдут Сингапур, Шри-Ланка, Непал, Бутан, Бангладеш, Таиланд, Джибути, Пакистан, Сербия и другие.

Китаю, возможно, не понравится присутствие других держав в этих местах, но эти отношения должны быть приемлемыми для США. США не нужно, чтобы каждая страна выбирала чью-то сторону. США хотят, чтобы эти страны настаивали на том, чтобы внешние силы играли честно. Вот почему США, Япония и другие страны продвигают сеть Blue Dot, которая предлагает качественные, прозрачные и экономически жизнеспособные международные инфраструктурные проекты.

Во всяком случае стоит ожидать, что ряды этих стран расширятся. Монголия и несколько стран Центральной Азии движутся в этом направлении.

Арктика и Антарктика — это районы, в которых Китай хотел бы расширить влияние. Но этого тоже не произойдет. С экономической и экологической точек зрения эти регионы должны оставаться областями открытого сотрудничества, а не конкуренции. Народы региона и планеты только выиграют, если эти районы будут местами взаимного сотрудничества. США должны принять участие в совместных усилиях по снижению необоснованных арктических амбиций Китая. Вашингтону придется играть ведущую роль в защите Антарктики.

Зона конкуренции

США и Китай собираются оказывать влияние на обширные территории мира — Латинскую Америку, Африку, острова Тихого океана, а также на международные организации.

У Америки есть преимущество в Западном полушарии. Администрация Трампа провела гораздо более качественную работу в партнерстве со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, чем многие ожидали. Тем не менее многое еще предстоит сделать.

США не осознают, чем занимается Китай в Африке и на островах Тихого океана. Большой проблемой для США является не отсутствие воли, а отсутствие ответственных партнеров для работы. Во многих случаях плохое управление, недостаточная прозрачность, недостаточная подотчетность, отсутствие экономической свободы становятся препятствиями для формирования эффективных партнерских отношений.

Одним из наиболее активных новых полей битвы за влияние США и Китая станут международные организации. Китай настойчиво пытается расширить влияние в ключевых организациях, которые регулируют глобальные нормы. США предпринимают аналогичные усилия.

Наметить будущее

Есть те, кто хочет проигнорировать конкуренцию с Китаем. Другие хотят полностью разорвать связи, а затем разделить мир на своих и чужих. И те и другие будут разочарованы новой картой мира.

На карте отражены многие проблемы для США, раскрыты значительные преимущества и возможности. После COVID-19 Вашингтон должен уделять гораздо больше внимания требованиям, намеченным в новой карте мира. И когда экономика восстановится, на первый план должна выйти работа с Китаем.