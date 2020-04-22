 

Ferrari рассматривает Фернандо Алонсо в качестве сменщика Феттеля

22.04.2020, 0:12, Новости дня

Команда "Формулы-1" Ferrari может расстаться с немецким пилотом команды Себастьяном Феттелем, который отказался подписывать новый контракт на не устраивающих его условиях. Новым пилотом команды может стать Фернандо Алонсо.

Феттеля возмутило, что руководство "Скудерии" предложило ему новый контракт сроком на один год вместо трех, за который он вместо привычных ему 36 миллионов евро заработает 12. Себастьян отреагировал: "Это насмешка? Я привык работать с трехлетними контрактами", — приводит слова Феттеля F1-Insider.

Похоже, что все идет к тому, что четырехкратный чемпион мира может в скором времени сменить команду. А в самой Ferrari уже начинают рассматривать кандидатов на роль напарника монегаска Шарля Леклера.

Ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что на место претендуют австралиец Даниэль Риккардо из Renault, испанец Карлос Сайнс из McLaren и итальянец Антонио Джовинацци из Alfa Romeo. Кроме того, в "Скудерии" подумывают вернуть на роль первого пилота испанца Фернандо Алонсо, ранее уже выступавшего в команде.

Сам двукратный чемпион "Формулы-1" уже признавался, что готов вернуться в чемпионат. В последнее время он пробовал себя в других автомобильных дисциплинах: Indycar, "24 часа Ле-Мана", серия WEC, а также в "Дакаре".



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