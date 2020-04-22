Стилист Дмитрий Магин советует в самоизоляции сделать самостоятельно стрижку «дикарка»

22.04.2020, 0:09, Разное

Если желание изменить прическу слишком велико, а волосы уже ниже плеч, можно последовать совету стилиста Дмитрия Магина. В условиях самоизоляции к фото в Insnagram с новой стрижкой в стиле «дикарки» следует добавить, что это любимый образ Пенелопы Круз.

Желательно иметь под рукой профессиональные инструменты: расческу с частыми зубьями и ножницы парикмахера. Обладательницам коротких волос стилист советует подождать окончания самоизоляции и открытия салона, если в наборе отсутствует машинка, чтобы «подправить» стрижку «под ноль».

Перед тем, как приступить к стрижке, волосы нужно вымыть, промокнуть полотенцем, а затем расчесать к лицу. В районе носа стянуть, перевязав резинкой пучок. Затем требуется определиться с необходимой длиной стрижки. Уровень среза возле подбородка сделает прическу короткой, возле ключицы — волосы сзади будут длиннее. Достаточно ограничиться подстриганием кончиков, если локоны немного ниже плеч. Очень важно стричь не прямым движением, а срезать прядями, при этом держать ножницы перпендикулярно.

В результате расчесанные назад волосы будут выглядеть рваным каскадом. Особенно красиво «дикарка» выглядит на кудрявых локонах, подчеркивает Магин.