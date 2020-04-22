Информация по ежемесячной выплате на ребенка от 3 до 7 лет

22.04.2020, 18:25, Объявления

Теги: Бюджет

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно установлена Законом Ярославской области от 09.04.2020 № 26-з и будет выплачиваться за счет средств областного бюджета.

Кто получит

Право получения выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка при наличии у них гражданства Российской Федерации и постоянного или преимущественного проживания их и ребенка на территории Ярославской области.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех лет до 7 лет включительно (пока ребенку не исполнилось 8 лет) назначается семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Ярославской области за второй квартал года, предшествующего году обращению.

При расчете среднедушевого дохода в состав семьи включаются родители и несовершеннолетние дети. Бабушки и дедушки не включаются в состав семьи, даже если прописаны на одной территории.

Размер выплаты

Размер пособия составит 50% прожиточного минимума на ребенка, установленного в Ярославской области за второй квартал года, предшествующего году обращению. При начислении выплаты в 2020 году прожиточный минимум на ребенка определен по 2019 году в размере 10571 рубль. Выплата составит 5285 рублей на одного ребенка.

Порядок начисления

Данная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет, но не ранее 1 января 2020 года сроком на 12 месяцев. Действие статьи, поскольку это временная мера поддержки, ограничена 31 декабря 2024 года.

Выплата на ребенка от трех до семи лет назначается:

– в 2020 году за прошлый период, начиная со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 01.01.2020, если обращение за ней последовало не позднее 31.12.2020;

– с 01.01.2021 года – со дня достижения ребенком 3 лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. Если обращение поступило после истечения 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста трех лет, выплата назначается со дня обращения за ее назначением.

Данная выплата назначается независимо от наличия у ее получателя права на получение иных мер социальной поддержки.

Порядок выплаты

Гражданам Российской Федерации, являющиеся получателям ежемесячного пособия на ребенка, выплата будет назначаться в беззаявительном порядке.

Исключение составят многодетные семьи. Они получают детские пособия без требования к доходу семьи. Для этой категории получателей потребуется обращение за выплатой. В отсутствии личного приема сделать это можно через многофункциональные центры и портал Госуслуг (на портале Госуслуг эта услуга будет реализована в ближайшее время).