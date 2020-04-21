 

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук поделились подробностями интимной жизни

21.04.2020, 23:53, Разное

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стали гостями передачи “Импровизация”, выходящей на канале ТНТ. Ведущему Павлу Воле они рассказали о многих подробностях совместных отношений, в том числе – интимных.
В начале эфира телеведущий напомнил, что звездная пара является гостями шоу уже не впервые, и супруги даже стали одними из фаворитов публики. Наиболее интересным заданий стала встреча с психологом, во время которой Ковальчук и Чумаков обсудили нюансы сексуальной жизни. Однако не менее креативными оказались и другие задания. В частности, в одном из них участники телепрограммы показали каскадерское мастерство, а затем – окунулись в воспоминания о плацкартной романтике.

Забавным выдался мини-сюжет, основанный на посещении “виртуального” родственника. Как выяснилось, Алексей Чумаков способен найти свою возлюбленную даже в большом парке и с закрытыми глазами, что и продемонстрировал в очередном задании. А самым, пожалуй, оригинальным моментом шоу стало откровение супруга о распевке в момент интимных отношений.



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