 

Ученые: Многие пищевые предпочтения зависят от генов

21.04.2020, 23:45, Разное

Наши предпочтения в еде и напитках зависят от генетической предрасположенности. Об этом утверждает новое японское исследование, опубликованное в Nature Human Behavior.

«Мы знаем, что то, что мы едим, определяет то, что мы есть. Но мы обнаружили, что то, что мы есть, также определяет то, что мы едим», – отметил Юкинори Окада (Yukinori Okada), старший автор исследования.

Ученые из Центра интегральных медицинских наук Рикена и Университета Осаки воспользовались базой данных биобанка Японии. Они изучили ДНК, клиническую информацию и пищевые привычки более чем 160000 японцев. Исследователи выявили связи генов с 13 пищевыми привычками.

Оказалось, любовь к кофе, чаю, алкоголю, йогурту, сыру, натто (ферментированным соевым бобам), тофу, рыбе, овощам и мясу связана с особенностями генетики.

Так, при генетическом варианте, который отвечает за способность воспринимать горькие вкусы, люди ели тофу, а без этого варианта – не любили алкогольные напитки. У любителей рыбы, натто, тофу и овощей обнаружился генетический вариант, при котором выше чувствительность к пикантным или «мясным» вкусам.

Основные ингредиенты продуктов тоже имели значение. Например, есть генетическая связь между употреблением йогурта и сыра как молочных продуктов.

Связи между ДНК и пищевыми предпочтениями были обнаружены и в европейских исследованиях. Ученые выявили генетические варианты, которые влияют на выбор сливочного или растительного масла к хлебу, а также генетические варианты, связанные с восприятием соленой пищи.

Необходимы дальнейшие исследования для понимания точного баланса между генетической предрасположенностью и свободным желанием при выборе продуктов питания разными группами людей, считают ученые.



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