 

Пожары в зоне отчуждения ЧАЭС подошли к границе с Белоруссией

21.04.2020, 23:30, Новости дня

Работы по ликвидации пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС проходят недалеко от границы с Белоруссией, информирует украинское телевидение.

По данным телеканала «112 Украина», вблизи населенного пункта Журба в Житомирской области используется пожарный поезд. «Пожарные тушат возгорание и тление, чтобы не допустить распространение пламени на территорию Белоруссии, граница которой находится в 17 км», – передает ТАСС сообщение украинских СМИ.

При этом уточняется, что пожарным удалось локализовать два очага возгорания в районе Журбы.

В правительстве Украины во вторник заверили, что спасатели пытаются предотвратить распространение огня на территорию соседнего государства. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины заявили, что «очаг горения <…> вблизи села Журба локализован».

В Житомирской области, по данным спасателей, также продолжается ликвидация пожаров, в частности, тушение отдельных очагов тления травы, пней и древесины.

4 апреля на территории у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник пожар. К 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 гектаров из-за порыва ветра, позже огонь был потушен, но 16 апреля пожар возобновился из-за сильного ветра.

Россия выразила готовность помочь Украине в ситуации с пожарами в районе Чернобыля.



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