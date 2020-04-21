 

Михаил Галустян отправил жену с детьми на время карантина в Сочи

21.04.2020, 23:30, Разное

Российский шоумен, юморист, актёр, певец, сценарист и продюсер Михаил Галустян отправил жену с детьми на время карантина из-за коронавируса в Сочи. Экс-участник КВН считает, что самоизоляция должна проходить в комфорте.
40-летний артист пояснил свое решение «Комсомольской Правде» тем, что дочки Эстелла и Элина могут учиться дистанционно не только в Москве, а салон красоты его жены на время карантина не работает. По словам Галустяна, в Сочи тепло и хорошо. К тому же, там живут родственники знаменитости.

Сам экс-участник КВН вынужден остаться на некоторое время в столице, чтобы завершить работу над проектом «Миша портит все». Несмотря на отсутствие жены и детей, Михаил Галустян продолжает поддерживать здоровый образ жизни, заказывая в службе доставки еды только диетические блюда.

Отметим, что во время самоизоляции юморист уделяет время не только своему проекту, но и спорту – смешанным боевым искусствам. «Времени сейчас хватает», – признался артист.



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