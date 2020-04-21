 

Макконнел приветствовал двухпартийное соглашение о помощи малому бизнесу

21.04.2020, 23:27, Новости дня

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл приветствовал двухпартийное соглашение о дополнительной помощи малому бизнесу в условиях пандемии коронавируса. Он выразил надежду, что рассмотрение законопроекта в Сенате будет быстрым.

По словам Макконнелла, речь идет о выделении более чем 320 миллиардов долларов на программу кредитования малого бизнеса, 60 миллиардов – на другую программу чрезвычайного кредитования малого бизнеса, 75 миллиардов – на работу клиник и 25 миллиардов – на проведение тестов на коронавирус.

Ранее во вторник высокопоставленный сотрудник Конгресса сообщил, что между лидерами Конгресса и администрацией Трампа достигнута договоренность о законопроекте.



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