Сенаторы призвали защитить сектор здравоохранения США от кибератак

21.04.2020, 23:27, Новости дня

Группа сенаторов США призвала высокопоставленных чиновников по кибербезопасности активно защищать американские медицинские и исследовательские организации от потенциальных взломов и других атак в условиях пандемии COVID-19.

В письме, направленном в понедельник в Министерство внутренней безопасности (МВБ) и киберкомандованию США, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, сенатор-республиканец Том Коттон и три других сенатора призвали принять меры против хакеров, угрожающих национальному сектору здравоохранения.

Том Коттон (архивное фото)

МВБ, а также киберкомандование пока не дали ответа на просьбу о комментарии. В свою очередь Агентство национальной безопасности (АНБ) отказалось комментировать письмо законодателей.

Проблемы кибербезопасности обострились в то время, как новый коронавирус распространяется по всему миру. Некоторые эксперты в области кибербезопасности предупреждают, что хакеры действуют все агрессивнее на фоне экономических потрясений и изменения режимов работы, вызванных пандемией.

Агентство Reuters недавно задокументировало попытки поддерживаемых государством групп взломать онлайн-ресурсы Всемирной организации здравоохранения. На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник ФБР предупредил, что продвинутые хакеры также нацелились на исследовательские институты США, работающие над методиками лечения коронавируса.