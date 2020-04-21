 

Шок: к Киркорову обратились от имени мертвого Хворостовского

21.04.2020, 23:18, Разное

Король российской эстрады сообщил в “Инстаграм”, что совсем скоро поклонники увидят запуск его проекта с байером Омаром Байрамовым. Филипп Киркоров предложил фолловерам приобрести товары повседневного спроса, но и эксклюзивные вещи из его знаменитой гардеробной.

При этом артист пообещал, что часть вырученных средств пойдет на благотворительность. В комментариях к посту Филиппа Киркорова смайлы в виде аплодисментов поставил и Дмитрий Хворостовский. Но разгадка такому странному и пугающему обстоятельству вскоре нашлась.

Оказывается, после смерти оперного певца его аккаунт ведут дети Максим и Нина, рожденные во втором браке с оперной певицей Флоранс Илли, сообщает телеграм-канал “Только никому”.

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Публикация от Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) 22 Ноя 2017 в 12:11 PST

Напомним, ранее во время прямого эфира с Настей Ивлеевой Филипп Киркоров раскрыл неожиданные подробности личной жизни. Оказывается, исполнителя совершенно не интересуют романтические отношения. По его словам, последние пару десятков лет он получал от любви только боль и разочарование. Теперь артист бережно относится к своим чувствам и делится ими только с самыми близкими.



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