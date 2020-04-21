 

Темперамент младенца способен определить его будущее

21.04.2020, 23:18, Новости дня

Ученые обнаружили, что дети с поведенческим торможением вырастают более закрытыми личностями.

Для поведенческого торможения характерным является осторожное и закрытое поведение ребенка. Было обнаружено, что поведенческое торможение связано с большим риском развития тревожных расстройств в будущем.
Многолетнее исследование подтвердило, что наличие поведенческого торможения у младенца в возрасте 14 месяцев предсказало становление сдержанных людей с меньшим социальным взаимодействием. В подростковом возрасте такие дети более остро реагировали на ошибки.

По словам специалистов, их исследование стало уникальным. Ранее особенности темперамента можно было определить в раннем возрасте, а оценить его влияние только через двадцать лет.



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