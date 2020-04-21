 

В «Лукойле» оценили ситуацию с российской нефтью Urals

21.04.2020, 23:16, Новости дня

Ситуация со стоимостью российской нефти Urals обстоит не так печально, как с американской WTI, отметил совладелец и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

В интервью Первому каналу Федун отметил, что запасы нефти в Америке превысили исторический максимум, сырье стало негде хранить, и это напугало инвесторов.

«И, кроме того, тут смешно то, что сегодня торгуют не люди, сегодня торгуют роботы. И роботы – это алгоритмы, тут же уперлись в эту систему, тут же начали продавать и загнали ее до отрицательных значений», – приводит его слова РИА «Новости».

Федун отметил, что ситуация с российской нефтью не так печальна, хотя «достаточно тоже больно, поскольку соглашение ОПЕК+ начнет действовать только в мае». «И, к сожалению, только к середине мая мы можем надеяться на то, что начнет рынок разгружаться, но опять-таки благодаря соглашению с ОПЕК мы можем пройти по самому краю. Без этого соглашения, конечно, мы бы залились нефтью и вынуждены были останавливать скважины в аварийном режиме», – добавил он.

По его словам, ситуация на рынке нефти будет зависит от того, как страны начнут снимать карантин. Так, Китай снял ограничительные меры и уже вышел на уровень потребления нефти, близкий к прежнему, – около 10 млн баррелей в сутки.

«Но, скажем, Индия до сих пор находится в жесточайшем карантине, у них потребление упало на 50%. США находится в жесточайшем карантине. Про Италию и Европу вы знаете. Но, как я сказал, благодаря сделке ОПЕК+ я буду надеяться, что мы этот край от пропасти не переступим в любом случае», – заключил топ-менеджер нефтяной компании.

Напомним, накануне появились сообщения об отрицательных спотовых ценах на Brent и Urals. Так, цена на Brent составила минус 3,5 доллара за баррель, Urals – минус 3 доллара за баррель. Позднее компания Refinitiv, опубликовавшая соответствующие данные, заявила, что они были ошибкой, и пообещала устранить проблему.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины обвала американской нефти WTI до отрицательных значений и последствия этой ситуации для России.



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