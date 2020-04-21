La Stampa – коронавирус изменит соотношение сил мировых держав

21.04.2020, 23:09, Новости дня

После пандемии коронавируса так же, как это происходит после масштабных исторических конфликтов, изменится соотношение сил мировых держав. Как пишет La Stampa, и хотя эпидемия ещё далека от фазы завершения, уже сегодня возникает несколько важных вопросов, от ответов на которые зависит, каким будет новый международный порядок.



Reuters

Пандемия коронавируса — это глобальный кризис, и как таковой он модифицирует отношения между государствами. Как пишет La Stampa, на фоне этого возникает несколько важных вопросов, от ответов на которые зависит, каким будет новый международный порядок.

Первое и основополагающее сомнение касается соотношения сил между США и Китаем, потому что эти две державы и до пандемии соперничали за глобальное лидерство, конкурируя друг с другом в области торговли и безопасности. На данный момент пандемия, как представляется, ослабила обе стороны. Китай не смог предотвратить распространение заражения по планете, поэтому, несмотря на положительные результаты в борьбе с Covid-19 на родине и помощи, которую он отправляет за рубеж, утратил внушительную часть кредитоспособности, составлявшей основу его амбиций занять роль лидера глобализации.

США были застигнуты врасплох угрозой, уже охватившей Европу и, несмотря на внушительную мобилизацию ресурсов, на данный момент понесли наибольший ущерб — как в экономике, так и в плане здравоохранения, что вызвало сомнения в способности Америки удержать глобальное лидерство после окончания пандемии.

Второй вопрос касается попытки Китая и РФ расколоть Запад изнутри: «злонамеренное вмешательство», как его определяет НАТО, происходит с 2016 года и продолжается во время пандемии. Проведённые за последние несколько недель исследования и анализы в НАТО и ЕС показывают, что начало эпидемии в Европе совпало с «агрессией в области цифровых коммуникаций», осуществляемой через социальные сети, с помощью которых преимущественно «китайские заинтересованные стороны», а также «российские заинтересованные стороны» распространяли контент, направленный на дискредитацию в первую очередь Европейского союза.

«Тот факт, что подобные случаи «злонамеренного вмешательства» продолжились, совпав с самой острой стадией пандемии в Европе, позволяет понять, сколько ресурсов вкладывают Китай и РФ в попытку раскола ЕС и НАТО, используя доступные им рычаги», — пишет автор материала.

Из этого, по его мнению, следует и следующий вопрос: пандемия приведёт к укреплению или ослаблению НАТО и ЕС? Сейчас альянс должен ещё больше усилить оборону внутреннего фронта, назвав распространение вируса коллективной угрозой. Только в этом случае НАТО сможет вернуть к себе доверие. С Европой дела обстоят немного сложнее: из-за низкого уровня солидарности с партнёрами, оказавшимися под ударом пандемии, и разногласий по вопросу финансовых и экономических мер ЕС необходимо провести стремительный поворот на 180 градусов, чтобы гарантировать гражданам сохранение самой идеи общей идентичности.

Как заключает издание, те государства, которые продемонстрируют наилучшую способность решать вопросы, связанные с пандемией, выйдут из этого глобального кризиса, став сильнее в политическом отношении, в то время как страны, проявившие себя хуже, ослабнут. Однако эпидемия ещё далека от завершения, поэтому может произойти всё что угодно.

«Наличие многих неизвестных подсказывает нам, сколько стратегических последствий может иметь Covid-19 для соотношения сил между странами, для положения существующих альянсов и для возникновения новой типологии лидерства — точно так же, как это происходит после масштабных исторических конфликтов», — подводит итог итальянское издание.