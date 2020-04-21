 

Der Spiegel – горькая пилюля — «Октоберфест» пал жертвой коронавируса

21.04.2020, 23:09, Новости дня

В этом году власти Германии решили не проводить традиционный пивной фестиваль «Октоберфест», пишет Der Spiegel. Причиной тому послужила пандемия. «Нам больно и очень жаль», — поделился своими переживаниями премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, но «жить во времена коронавируса — значит жить осторожно».


Reuters

Немецкие власти решили отменить пивной фестиваль «Октоберфест» в этом году, пишет Der Spiegel. Об этом заявили обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

«Мы хотим защитить Баварию», — пояснил решение премьер. Он напомнил, что «Октоберфест» — «самый большой и прекрасный праздник в мире», но «жить во времена коронавируса — значит жить осторожно».

По его словам, риски слишком велики: «На фестивале нельзя будет держать дистанцию и работать в масках». «Сокращение размаха празднований или полуальтернативы» также бы ничего не дали. «Нам больно и очень жаль», — подчеркнул Зёдер.

Отмена фестиваля — это «горькая пилюля», отметил Райтер. Это решение сильно ударит по экономике Мюнхена. Пострадают не только организаторы представлений, хозяева пивных заведений и фестивальных палаток, но и отели, рестораны, таксисты, а также розничная торговля. В сумме город лишится прибыли в размере €1,23 млрд.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Общество: Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики

12.02 / Порошенко призвал привлечь Зеленского к допросам по «Минску-2»

03.02 / В Обнинске будет создан инновационный центр на базе МИФИ

09.04 / Главой международной неонацисткой группы оказался 13-летний школьник из Эстонии

17.04 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

16.03 / Опровергнута непроницаемость графена

21.02 / На Берлинском кинофестивале почтят память погибших в Ханау

15.03 / В Испании введены ограничения на перемещение граждан по стране

26.02 / Госдепартамент издал новые предупреждения в связи с распространением коронавируса

06.04 / Гривна к доллару подорожала до 27,37 грн/$

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска