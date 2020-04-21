Медики рекомендуют пить овсяное молоко для укрепления иммунитета и снижения стресса

21.04.2020, 23:09, Разное

Зарубежные медики советуют пить овсяное молоко, чтобы укрепить иммунитет и снизить стресс. Также продукт поможет улучшить работу всего организма.

Специалисты считают, что овсяное молоко бесценно. Оно помогает бороться со стрессовыми ситуациями в тяжелые периоды, так как в его составе есть витамины группы B. Согласно исследованию, которое опубликовали в Национальной медицинской библиотеке США, наличие в нем витаминов A и D сдерживает развитие много болезней и инфекций. Также снижается риск возникновения тяжелых заболеваний, таких как сахарный диабет и болезнь Крона. Улучшается и общее функционирование организма, что дает людям заряд бодрости.

Овсяное молоко подходит веганам, людям с аллергией и тем, кто не переносит молочные продукты. В нем нет глютена, но есть бета-глюканы, которые работают над улучшением сердечно-сосудистой системы, осуществляют снижение холестерина в крови. Если принимать регулярно по 3 чашки в день на протяжении 5 недель, то снизится показатель липопротеидов низкой плотности на 5%.

В меню веганов отсутствует баланс нужных микроэлементов, и они подвергаются высокому риску появления анемии. Проблему решает один стакан овсяного молока, ведь в нем содержится около 10% суточной необходимости в железе.