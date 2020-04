ООН приняла резолюцию о доступе к вакцинам против COVID-19, среди соавторов – Украина

20 апреля Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию об обеспечении глобального доступа к медикаментам, вакцинам и медицинскому оборудованию для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщило в Twitter представительство Мексики при ООН, которая выступила автором инициативы.

Соавтором резолюции стали 179 стран, в том числе Украина.

The world came together”virtually” tonight by adopting resolution 74/247 to ensure global access to medicines, vaccines and medical equipment to deal with COVID-19. It has been an honor for Mexico to lead this effort along with 179 co-sponsoring countries #UNitedAgainstCOVID19 pic.twitter.com/GdAFarAViD

— Misión de México ONU (@MexOnu) April 21, 2020

В документе сказано, что доступность медицинских товаров и их гарантированное качество имеют основополагающее значение для борьбы с пандемией.

В резолюции подчеркивается “важнейшая роль”, которую играет Всемирная организация здравоохранения в этом вопросе, и звучит призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в сотрудничестве с другими организациями обеспечить справедливый, прозрачный, своевременный доступ к реактивам, вспомогательным материалам, медикаментам, средствам диагностики и будущей вакцине против COVID-19 для всех, особенно развивающихся стран.

“Глобальная пандемия COVID-19 требует глобального ответа, основанного на единстве, солидарности и многостороннем сотрудничестве”, – сказано в документе.

Associated Press сообщило, что резолюцию поддержали все 193 государства – члена ООН. Из-за пандемии, как отметило агентство, Генеральная Ассамблея не проводит заседаний. Голосование за резолюции происходит по следующей схеме: проект документа раздают государствам-членам, если хотя бы одно государство против, резолюцию не рассматривают. Против мексиканской резолюции, как сообщил председатель Генеральной Ассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде, возражений не было.

По данным агентства, 22 апреля Генеральная Ассамблея должна рассмотреть еще два проекта резолюций по COVID-19 – поданных Россией и Саудовской Аравией. 2 апреля в ООН уже отклонили один российский проект резолюции, он содержал призыв отказаться от торговых войн, а также пересмотреть санкционный механизм. Дипломаты заявили агентству, что ЕС, Великобритания, США и Украина выступили против документа.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сказал “Укринформу”, что Мексика продемонстрировала пример конструктивного и неполитизированного подхода в вопросе усиления взаимодействия международного сообщества на фоне пандемии коронавируса. Кислица напомнил, что некоторые страны, в частности РФ, предлагали собственные проекты резолюций, которые под предлогом совместной борьбы с коронавирусом содержали призывы отменить санкции.

“Наша позиция четкая: последовательной поддержки ООН могут заслуживать только те документы, которые будут иметь практическое значение в войне против пандемии”, – подчеркнул дипломат.

Это уже вторая резолюция по поводу COVID-19, принятая Генеральной Ассамблеей ООН. Первую поддержали 3 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 21 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,54 млн, из них 175,4 тыс. умерли, более 669,2 тыс. выздоровели.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. По данным ВОЗ, в мире разрабатывается не менее 70 вакцин против коронавируса.