 

Нефть падает. Июньские фьючерсы Brent торговали дешевле $18 за баррель, WTI стоила меньше $8

21.04.2020, 23:01, Новости дня

Вечером 21 апреля нефтяные котировки продолжили тенденцию к падению, об этом свидетельствуют данные торгов на бирже The ICE Futures.

Так, стоимость июньских фьючерсов на нефть элитной марки Brent в ходе сессии опускалась до отметки $17,96 за баррель. Затем она выросла и к 22.30 по Киеву составила $19,77 за баррель. Это минимальная стоимость североморской нефти с 2002 года.

Июньские фьючерсы схожей по характеристикам нефти WTI в какой-то момент торговались по $7,21; сейчас стоимость барреля составляет $10,84.

К середине дня падение котировок превышало 20% по сравнению с открытием торгов.

20 апреля цена на американскую нефть WTI впервые в истории стала отрицательной, что было связано с попыткой трейдеров распродать майские фьючерсы перед окончанием торгов.

Цены на нефть снижаются, несмотря на достигнутое в начале апреля соглашение Организации стран – экспортеров нефти и ее партнеров сократить объем добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, что составляет около 10% от всего поступающего на рынок сырья. Примерно такой же объем должны обеспечить страны, не входящие в ОПЕК+, но, как отмечает Reuters, этого недостаточно, чтобы убрать излишки с рынка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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