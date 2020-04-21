Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,5 млн, цены на нефть – бросовые. Главное за день

21.04.2020, 23:00, Новости дня

Карантин в Украине

Министерство здравоохранения Украины выносит предложение о продлении действия карантина до 12 мая, сообщил глава ведомства Максим Степанов. Пик заболеваемости в стране ожидают в начале мая, говорилось на совещании президента Владимира Зеленского с членами правительства.

Пособие увеличат

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства объявило об увеличении на 350 грн минимальной помощи по безработице на период карантина, введенного в Украине из-за эпидемии коронавируса. По информации Государственной службы занятости, с начала карантина работы лишились более 100 тыс. украинцев.

Заболеваемость в мире

Число жителей Земли, инфицированных коронавирусом, превысило 2,5 млн. Умерло более 175 тыс. человек.

Опровержение ВОЗ

Доказательств искусственного происхождения коронавируса или изменения его генома в лабораторных условиях не существует, заявила спикер Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб.

Трамп против иммиграции

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подписать указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Нефтяной кризис

Июньские фьючерсы нефти Brent торговали дешевле $18 за баррель, WTI стоила меньше $8.