 

Британия приступает к испытанию вакцины против коронавируса на людях

21.04.2020, 23:00, Новости дня

С 23 апреля в Великобритании начнутся клинические испытания на людях вакцины против COVID-19.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал телеканал Sky News, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Соединенного Королевства Мэтта Хэнкока.

Сообщается, что вакцина к середине мая будет испытана на примерно 500 добровольцах и если все пойдет успешно, тестирование распространят на всех желающих.

При этом половина из 500 добровольцев будет испытывать один вариант вакцины, а вторая – другой.

Отмечается, что в Туманном Альбионе над вакциной работают две научные группы: из Оксфордского университета и из Имперского колледжа Лондона.

На сегодня в 70 государствах мира ведутся работы по созданию вакцины против COVID-19. Наряду с Китаем и США, Великобритания станет одной из немногих стран, испытывающих вакцину на людях.



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