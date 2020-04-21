Вильфанд назвал причину холодной погоды в Москве

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21.04.2020, 23:00, Новости дня

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что стало причиной холодной погоды в столице. По его словам, это обусловлено одновременным влиянием циклона и антициклона.

Москва сейчас оказалась в зоне сходимости холодных воздушных масс сразу с двух направлений. Хорошо выраженный и мощный антициклон расположен с запада от Европейской части страны, его центр находится над Скандинавией. Над Новой Землей, к востоку, расположен глубокий циклон, объяснил Вильфанд. В связи с этим наблюдается зона конвергенции, сходимости холодных воздушных масс.

Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что циклон и антициклон противоположны по своей природе. Между ними большая разница в давлениях. В ситуации такой борьбы холодные воздушные массы двигаются настолько быстро, что их не успевает прогреть солнце, сообщает ТАСС. Это приводит к свежему воздуху и сильному ветру одновременно.

В среду, четверг и в пятницу днем в Москве прогнозируется 6-8 градусов тепла. На выходных будет теплее — 7-12 градусов.



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