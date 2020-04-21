Въезд в США по рабочим визам может быть ограничен

21.04.2020, 23:00, Новости дня

Агентство Bloomberg сообщает, что президент США Дональд Трамп намерен ограничить въезд в страну по рабочим визам. Ранее он заявлял, что планирует на фоне пандемии коронавируса временно остановить иммиграцию в Соединенные Штаты.

В соответствии с проектом исполнительного указа, обладатели почти всех рабочих виз лишатся возможности въезда в страну, как минимум, на 90 дней, передает РИА Новости. Исключение может быть сделано для работников пищевой и медицинской индустрий, а также тех, кто помогает сохранить цепочку поставок.

Одновременно обладателям рабочих виз H-1B, уже находящимся на территории США, потребуется вновь доказать, что они не занимают рабочие места американцев. При этом ограничения не затронут беженцев, соискателей убежища в США, супругов и детей граждан США и лиц, имеющих так называемую "грин-карту" — постоянный вид на жительство в США.

Кроме того, по информации издания New York Times, ссылающегося на источник, во вторник, 21 апреля, президент США объявит, что временно приостанавливается выдача грин-карт, этот запрет затронет десятки тысяч людей.