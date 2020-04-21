 

Дочь Любови Успенской на свежем снимке обнажила ягодицы

21.04.2020, 22:53, Разное

Дочь Любови Успенской удивила своих подписчиков в социальной сети Instagram, опубликовав откровенную фотографию. Татьяна Плаксина на свежем снимке обнажила ягодицы, чем привлекла внимание фолловеров.
Дочь Любови Успенской не часто балует фанатов новыми публикациями в личном микроблоге, и большинство из них посвящено живописи, поскольку наследница певицы имеет талан и планомерно развивает его. В свежей публикации художница поделилась снимком, на котором запечатлена лежащей на диване среди подушек. В комментарии к посту хозяйка аккаунта пояснила, она видит на фотографии красивую цветочную палитру, имея взгляд живописца. Тем не менее, не все пользователи Сети увидели в кадре то, на что обратил внимание автор публикации.


Многие отметили, дочь знаменитости обнажила ягодицы, вызвав совершенно разную реакцию поклонников. Одни остались не рады, что художница оголила тело, и попросили в будущем выбирать более приличные ракурсы. Другие немедленно стали писать ей комплименты, подчёркивая, что та имеет идеальную фигуру без изъянов, а на бёдрах у неё нет целлюлита. Фотография начала быстро набирать популярность и одобрительные лайки.



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