Число случаев коронавируса в мире возросло на 83 тыс. за сутки

21.04.2020, 22:53, Новости дня

Число инфицированных новым коронавирусом возросло за последние сутки в мире более чем на 83 тыс. человек – на 10 тыс. больше, чем днем ранее, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В бюллетене ВОЗ говорится, что по состоянию на 11.00 мск 21 апреля в мире были зарегистрированы 2 млн 397 тыс. 216 инфицированных и 162 тыс. 956 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 83 тыс. 006 человек, число летальных исходов – на 5 тыс. 109, передает ТАСС.

Больше всего инфицированных и умерших – в Европе: 1 млн 187 тыс. 184 и 106 тыс. 342 соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 38 тыс. 143, а умерших – на 2 тыс. 756.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 893 тыс. 119 человек, 42 тыс. 686 умерли. По числу инфицированных (34 тыс. 869) и умерших (2 тыс. 071) за сутки этот регион уступает Европе.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 21 апреля в регионе выявлены 134 тыс. 506 инфицированных и 5 тыс. 685 летальных исходов.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 751 тыс. 273. Далее следуют Испания (200 тыс. 210), Италия (181 тыс. 228), Германия (143 тыс. 457), Великобритания (124 тыс. 747), Франция (113 тыс. 513), Турция (90 тыс. 980), Китай (84 тыс. 250), Иран (83 тыс. 505) и РФ (52 тыс. 763).

В РФ за минувшие сутки подтверждено 5642 новых случая коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.