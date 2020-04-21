Xiaomi представила смарт-удлинитель с быстрой зарядкой за 9 долларов

21.04.2020, 22:53, Разное

Разработчики китайской компании Xiaomi представили смарт-удлинитель Mijia 27W Fast Charge Smart Socket, получивший три разъема с максимальной выходной мощностью в 27 Вт. Стоимость устройства составит чуть менее 10 долларов.

Впрочем, по словам создателей, при использовании все трёх портов, максимальный показатель выходной мощности опускается до 21 Вт. Кроме того, разъем USB поддерживает протокол быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Удлинитель используется для пополнения энергией массы девайсов, начиная от смартфонов или планшетов, заканчивая условными смарт-часами.

Стоит выделить и наличие чипа, выбирающего необходимую мощность зарядки в зависимости от вида подключаемого гаджета. Появились и уровни защиты, например, от перегревов или коротких замыканий, отметили производители.