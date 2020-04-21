 

Трамп решил приостановить въезд в США по рабочим визам

21.04.2020, 22:53, Новости дня

Президент США Дональд Трамп намерен сроком на 90 дней запретить въезд в страну для тех, кто хочет получить рабочие визы, передает Bloomberg со ссылкой на проект указа. Кроме того, как информирует газета New York Times, Трамп собирается приостановить выдачу грин-карт.

По данным Bloomberg, запрет указ не коснется тех, кто работает в сфере продовольствия и «напрямую помогает обеспечивать цепочки поставок», а также работников сферы здравоохранения, передает ТАСС.

Источники NYT, в свою очередь, сообщают, что приостановка выдачи грин-карт коснется большинства таких документов и затронет десятки тысяч людей.

Накануне Трамп сообщил, что в связи с пандемией нового коронавируса принял решение временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты.

По данным ВОЗ, США являются страной с наибольшим в мире числом вирус-положительных пациентом. Коронавирус там обнаружили у 751 тыс. 273 человек.



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