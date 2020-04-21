Ученые рассказали, как социальная изоляция влияет на здоровье родителей и детей

21.04.2020, 22:33, Разное

Крупнейшее в своем роде исследование подтвердило, что социальная изоляция связана с уровнем воспаления в организме. Это частично объясняет ее плохое влияние на здоровье. В другой научной работе ученые показали, что если родители чувствуют себя одинокими, это может плохо отражаться на здоровье детей.

Ученые проанализировали 30 исследований, которые были проведены ранее. Они обнаружили, что социальная изоляция может способствовать увеличению концентрации воспалительных маркеров в крови. Свои выводы они опубликовали в Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Воспаление – важная защитная реакция организма. Но когда воспаление выражено длительно, оно может быть вредным для организма, способствовать появлению хронических патологий, включая сердечно-сосудистые болезни.

У социально изолированных людей ученые обнаружили повышенный уровень С-реактивного белка. Это важный маркер воспаления, который может способствовать увеличению образования тромбов в сосудах. Связь между изоляцией и воспалением у мужчин оказалась более выраженной, чем у женщин.

В этом исследовании воспаление не продемонстрировало выразительной связи с воспалением. Поэтому ученые подчеркнули, что одиночество и социальная изоляция – разные понятия. Одиночеством ученые называют субъективное ощущение изоляции от других людей. Социальная изоляция – объективный показатель, который показывает обособленность.

Ученые предполагают, что одиночество с большой вероятностью изменяет механизм того, как система воспаления реагирует на стресс. Они не думают, что социальная изоляция может оказывать непосредственное действие на воспаление.

Другое исследование, которое было опубликовано в Clinical Social Work Journal, показало, что социальная изоляция родителей плохо влияет на здоровье детей. В то же время, для подростков такой связи обнаружено не было: их здоровье не было связано с тем, насколько одинокими себя ощущали их родители.

Ученые подчеркивают, что выявление социальной изоляции среди родителей и помощь им могут способствовать улучшению здоровья детей.

«Проводить скрининг пациентов на одиночество может быть полезным. Ранее исследования показывали, что взрослым людям, которые страдаю от одиночества и социальной изоляции, может помогать когнитивно-поведенческая терапия», – указывают авторы исследования.