Мнение: “Волга в огне”. Трейлер

21.04.2020, 22:31, Разное



Завершились съемки фильма "Волга в огне". Премьера состоится 9 мая.

21 апреля 1942 года, ровно 78 лет назад, на Волге началась очередная навигация. Тысячи речников-волжан, выходя в рейс, не подозревали, что она для многих из них станет последней. Всего через два месяца недалеко от села Горная Пролейка подорвётся на мине и затонет пароход «Смоленск». В считанные минуты погибнут 22 речника и 14 детей. Они станут первыми жертвами «минной войны» на Волге.

Минная война на Волге долгое время оставалась вне поля зрения писателей и кинематографистов. Речники, участвовавшие в этих трагических событиях, даже не считались ветеранами Великой Отечественной. В начале 1980-х годов ветераны речного флота обратились к Андропову с просьбой установить мемориальный комплекс в память о погибших товарищах. Предполагалось, что памятник установят на Самарской Луке в районе Куйбышевской ГЭС. Однако, эта идея так и не была реализована.

Примерно в это же время куйбышевский журналист Владимир Казарин начал собирать воспоминания участников событий – в течение нескольких лет он в свободное время посещал волжские города, находил ветеранов-речников и записывал с ними интервью. Часть этих рассказов вошла в его книгу «Волга в огне». Владимир Николаевич неоднократно предлагал снять фильм на тему «минной войны», но по разным причинам эта идея долгое время была не реализована. В прошлом году самарская киностудия «Самарафильм» приступила к работе над фильмом.

Средства на съёмки пришлось собирать «всем миром». Благодаря поддержке известных блогеров Дмитрия Пучкова, Егора Яковлева, Бориса Рожина, Баира Иринчеева, Михаила Лапидуса о проекте узнали десятки тысяч россиян.

Факты, собранные съемочной группой фильма, обязательно должны стать общим достоянием. Они доказывают, что фашистская Германия вела войну именно на уничтожение советского народа. Преступления гитлеровских асов были не ошибками, а частью плана. Об этом должна помнить историческая наука, должны помнить все жители России, чтобы понимать, от какой страшной угрозы герои Великой Отечественной войны спасли нашу страну. Волжские речники не носили военную форму. Но они тоже совершали ежедневный подвиг, приближая Победу, – историк, автор и ведущий проекта «Цифровая история» Егор Яковлев.

Предлагаем вашему вниманию трейлер фильма «Волга в огне». Премьера фильма состоится 9 мая 2020 года на сайте Samarafilm https://samarafilm.ru/

https://kraevedoff63.livejournal.com/182625.html – цинк