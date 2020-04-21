Российский врач рассказал о реанимации тяжелых больных с коронавирусом

21.04.2020, 22:30, Разное

Врачам-реаниматологам приходится ежедневно бороться с коронавирусом «на передовой», спасая людей с осложнениями. В интервью СМИ российский врач Артем Кузовлев пояснил о процессе реанимации пациентов в тяжелом состоянии.

По его словам, наиболее тяжелые осложнения заключаются в вирусной пневмонии, сепсисе, полиорганной недостаточности или септическом шоке – в таком случае человек немедленно переводится в реанимацию. Дистресс-синдром приводит к тому, что людей нужно подключать к аппарату ИВЛ. На данный момент лечение коронавирусной инфекции в РФ проводится по стандартам Министерства здравоохранения и Федерации анестезиологов и реаниматологов, также используются методы зарубежных коллег из тех стран, где пик эпидемии уже прошел.

Основой лечения считается респираторная поддержка, зависящая от того, насколько тяжелым является состояние человека: при средней тяжести уместна кислородотерапия, если же пациенту становится хуже, применяется неинвазивная вентиляция легких или аппарат ИВЛ. В завершении Кузовлев отметил, что для обучения врачей других специальностей работе с ИВЛ требуется в среднем чуть более 35 часов с дальнейшими ретренингами.