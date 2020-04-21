 

Вирусолог предупредил любителей фастфуда о риске из-за коронавируса

21.04.2020, 22:16, Новости дня

Половина умерших вирус-инфицированных пациентов имела три и более хронических заболевания, сообщил замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

Семенов в интервью «Российской газете» сообщил, что факторами риска являются диабет, ожирение, болезни легких и сердечно-сосудистые заболевания.

«Диабет и ожирение (не пара лишних килограммов, а именно ожирение) – это серьезный фактор риска, так же как обструктивная болезнь легких, заболевания сердечно-сосудистой системы», – сказал он, добавив, что каждый четвертый летальный исход был зафиксирован у пациентов с двумя сопутствующими заболеваниями.

По его словам, пожилые люди гибнут чаще именно по этой причине, ведь с возрастом накапливаются болезни, а иммунитет ослабевает.

«Любители фастфуда и картошки фри подвергают себя огромному риску – если заразятся, мало надежды, что отделаются легким испугом», – предостерег вирусолог.

В РФ за минувшие сутки подтверждено 5642 новых случая коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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