 

Из-за пандемии коронавируса число голодающих в мире может увеличиться вдвое

21.04.2020, 22:10, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса число голодающих в мире может вырасти вдвое, предупреждает Всемирная сеть по борьбе с продовольственными кризисами.

Как сообщается в опубликованном во вторник ежегодном докладе организации, в 2019 году было зафиксировано рекордное количество людей, сталкивающихся с острой нехваткой продовольствия – 135 миллионов человек в 55 странах и территориях. По прогнозам организации, в 2010 году их станет почти вдвое больше – 265 миллионов.

«Во многих местах у нас по-прежнему нет возможности собрать надежные и своевременные данные, чтобы действительно узнать масштабы и серьезности продовольственных кризисов, – отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. – А потрясения, вызванные пандемией COVID-19, могут поставить еще больше семей и общин в еще более бедственное положение».

Всемирная сеть по борьбе с продовольственными кризисами, объединяющая структуры ООН, правительственные и неправительственные организации, отмечает, что в 2019 году голодающих в мире стало на 20 миллионов больше, чем в 2017 году, когда был составлен первый доклад.

Авторы доклада связывают это с усугублением экономических потрясений и конфликтов, а также с засухой и другими погодными явлениями.

В докладе также отмечается, что еще 183 миллиона человек находятся под угрозой продовольственного кризиса в случае появления дополнительных стрессовых факторов – таких, как пандемия коронавируса.

Авторы предупреждают, что пандемия может нарушить важные цепочки поставки продовольствия, в особенности в таких уязвимых странах, как Южный Судан, Йемен, Афганистан.

Более половины из 135 миллионов голодающих приходится на Африку, 43 миллиона – на Азию и Ближний Восток, еще 18 миллионов – на Латинскую Америку и страны Карибского бассейна.

В докладе также отмечается, что богатым странам может стать сложнее помогать в урегулировании продовольственных кризисов, когда их собственное социально-экономическое положение страдает из-за коронавируса.

Организация обещает продолжать свою деятельность, помогая миллионам нуждающихся по всему миру и предоставляя актуальную информацию о последствиях COVID-19 в плане продовольственной безопасности.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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